Захарова заявила, что Грузия пытается политизировать тему распространения коронавируса

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Москва отмечает попытки Тбилиси политизировать тему распространения коронавируса. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по итогам видеоконференции замглавы МИД РФ Андрея Руденко и сопредседателей Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.

Как указала дипломат, стороны продолжили обсуждение актуальных вопросов региональной стабильности и безопасности в условиях сохраняющейся угрозы пандемии. По ее словам, Москва выразила озабоченность деструктивной линией Тбилиси. "Продолжаются попытки политизировать тему распространения новой коронавирусной инфекции, и на этом фоне не может не вызывать сожаления отказ грузинского руководства от конструктивного диалога с Сухумом и Цхинвалом по текущим проблемам, в первую очередь по приграничному досье", - отметила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что участники дискуссий акцентировали важность продолжения слаженной работы в данном формате, а также механизма реагирования на инциденты в целях стимулирования сторон к проявлению сдержанности. "Подтверждена готовность к продолжению контактов в режиме видеоконференции по мере необходимости и условлено, что сроки проведения очередного раунда Женевских дискуссий уже в очном формате будут определяться с учетом развития эпидемиологической обстановки", - заключила она.