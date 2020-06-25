Памфилова: все незначительные сбои на голосовании по конституции оперативно исправляются

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что в первый день общероссийского голосования по закону о поправке к конституции были незначительные сбои в работе избиркомов, однако все они оперативно исправляются.

"В принципе, все прошло лучше, чем мы предполагали. Мы думали, что сразу будет больше неувязок. Есть, конечно, определенные сбои, мы их сразу поправляем, но это естественные процессы. Самое главное, что мы очень быстро реагируем и поправляем что-то, если вдруг какой-то сбой произошел. Их гораздо меньше, чем мы предполагали", - сказала Памфилова в эфире радио "Комсомольская правда".

Общероссийское голосование по поправке к Конституции РФ стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это сделано в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".