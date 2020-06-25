Россия и Хорватия договорились об условиях размещения посольств двух стран

ЗАГРЕБ, 25 июня. /ТАСС/. Россия и Хорватия подписали двустороннее межправительственное соглашение об условиях размещения посольств двух государств. Как сообщили корреспонденту ТАСС в российской дипмиссии в Загребе, подписи под документом поставили министр иностранных и европейских дел республики Гордан Грлич Радман и посол РФ в Хорватии Анвар Азимов.

"25 июня 2020 года министр иностранных и европейских дел Гордан Грлич Радман и по поручению правительства Российской Федерации посол России в Хорватии Анвар Азимов подписали данное двустороннее межправительственное соглашение, которое вступит в силу с даты получения последней дипломатической ноты, которой стороны информируют друг друга о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу", - подчеркнули в российском посольстве.

В диппредставительстве обратили внимание на то, что подписание данного соглашения и его последующее вступление в силу позволит посольству России переехать в новое, более современное здание, адаптированное усилиями российских специалистов под его нужды.

"Официальная церемония открытия нового здания посольства планируется на осень текущего года в ходе предстоящего визита в Хорватию министра иностранных дел России Сергея Лаврова", - отметили в дипмиссии РФ.

В общем пакете договорно-правовой базы отношений между Россией и Хорватией имеется более 60 соглашений. 22 документа остались в наследство от бывшей Югославии, а более 40 были подписаны уже после установления дипломатических отношений с 1992 года. За последние три года заключено 11 договоров, а до конца текущего года планируются к заключению еще пять соглашений.