Грызлов сообщил о начале диалога Киева и Донбасса по закону об особом статусе

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Политическая подгруппа контактной группы по урегулированию в Донбассе начала детальное обсуждение закона об особом статусе этого региона. Об этом сообщил журналистам в четверг полпред РФ в группе Борис Грызлов по окончании видеоконференции ее участников.

"Политическая подгруппа приступила к детальному обсуждению закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", кратко называемому "Законом об особом статусе", - сказал он. - Напомню, основная задача, предусмотренная минскими договоренностями - придать особому статусу Донбасса постоянный характер, а также закрепить его в конституции Украины. Хотя ни один представитель Украины не может внятно объяснить, чем это плохо для страны - мы вновь получили отказ представителей Киева по закреплению особого статуса в украинской конституции".

"К сожалению, предложения Донбасса по проекту закона об особом статусе, поступившее месяцем ранее, не принимаются во внимание украинскими представителями, - подчеркнул Грызлов. - Тем не менее, начался диалог Киева и Донбасса, и работа над поправками к закону должна быть продолжена в соответствии с буквой и духом минских соглашений".

Блокирование мер контроля

Представители Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе блокируют переход к контролю за режимом прекращения огня, сообщил Грызлов.

Он отметил, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ фиксирует увеличение интенсивности нарушений режима прекращения огня украинской стороной, в то время как в Киеве делают заявления о стабилизации обстановки на линии соприкосновения. В этой ситуации, считает Грызлов, "необходимо срочно создать условия для перехода к новому порядку контроля за режимом прекращения огня".

"Однако под надуманными предлогами украинская сторона блокирует эту тему, в том числе определение новых участков разведения сил. Не прекращают Вооруженные силы Украины и размещение военной техники вблизи гражданских объектов, и обстрелы с таких позиций", - отметил полпред РФ.

Киев по-прежнему демонстрирует нежелание искать комплексное решение конфликта в Донбассе, отметил Грызлов.

"В центре внимания сегодняшнего заседания контактной группы были краеугольные вопросы урегулирования конфликта в Донбассе - закон об особом статусе и меры контроля за прекращением огня, - проинформировал он. - Украина в очередной раз затягивает принятие необходимых решений. Складывается впечатление, что главная цель Киева на переговорах - не комплексное политическое урегулирование, и не реинтеграция Донбасса. Нам известна эта позиция руководства Украины, - сохранить санкции против России под любым предлогом".

"Мы продолжаем сталкиваться с кризисом воли и целеполагания у представителей действующей власти Украины, которая, согласно социологическим опросам, продолжает утрачивать доверие избирателей, - продолжал российский полпред. - Граждане Украины устали от популистских заявлений, не подкрепленных действиями".

Тем не менее, подчеркнул Грызлов, "российская делегация будет продолжать настойчивые посреднические усилия для достижения результата, определенного минскими соглашениями, и призывает к такой же настойчивости ОБСЕ".

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Однако этого до сих пор не произошло. Принятый ранее Верховной радой закон об особом статусе по сути оказался заморожен, поскольку в него были внесены поправки, противоречащие минским соглашениям. Более того действие самого закона было ограничено одним годом.