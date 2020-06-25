Памфилова: попытка двойного голосования Лобкова была бы обнаружена и без его заявления

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что журналист телеканала "Дождь" Павел Лобков специально готовил попытку двойного голосования по закону о поправках к конституции, однако это нарушение было бы обнаружено и без его заявления.

Ранее на сайте телеканала "Дождь" сообщалось, что Лобков попытался проголосовать по поправкам в конституцию дважды - сначала на своем участке в Москве, а затем - дистанционно с помощью электронного голосования.

"Он [Лобков] еще не проголосовал дважды. Он просто зарегистрировался на электронное голосование, он об этом заявил. Понятно, что это специально готовилось. Скажем так, проверка системы на прочность. Даже если бы он не заявил об этом, все равно бы его вычислили, потому что у нас идет идентификация", - сказала Памфилова в эфире радио "Комсомольская правда".

По ее словам, ЦИК специально не стал распространять дистанционное электронное голосование на другие регионы, кроме Москвы и Нижегородской области, так как "система еще не готова в масштабах России и, действительно, там могут быть сбои". "Но в данном случае мы перестраховались, потому что некоторые недобросовестные люди специально или ради провокации, или ради других целей могут этим воспользоваться. Именно поэтому у нас электронное голосование ограничено по 30 июня", - отметила глава ЦИК.

Она добавила, что после этого идет проверка списков тех, кто проголосовал электронно, и тех, кто проголосовал традиционным образом. "Если есть совпадения [по спискам], то опечатывается ящик для голосования, составляется акт, а человек может получить серьезное административное наказание в виде штрафа. В любом случае, может быть, даже и хорошо [что это произошло]. Это не проверка на прочность системы, его бы все равно вычислили и все равно его голос был бы не засчитан", - подчеркнула Памфилова.