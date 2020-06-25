Мосгоризбирком: система онлайн-голосования не пропустит попытки двойного голосования

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Система онлайн-голосования, которая применяется на Общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ, автоматически не пропустит повторное голосование участников. В день завершения дистанционного голосования, 30 июня, система выявит все подобные случаи, сообщил журналистам в четверг глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

Ранее два жителя Москвы сообщили о попытке проголосовать дважды - при помощи бумажного бюллетеня и онлайн. Мосгоризбирком в ответ отметил, что будет учтен только один голос, полученный онлайн, а урны с бюллетенями на участках по месту жительства - опечатаны.

"Система имеет страховочные механизмы. 30 июня, после того, как закончится дистанционное голосование, [система онлайн-голосования] выверяет списки, чтобы понять, кто не проголосовал и может проголосовать 1 июля на своем домашнем участке. Мы бы увидели эти два случая (повторного голосования в Москве - прим. ТАСС), и у нас в любом случае не было бы двойного учета голосов", - сказал Ермолов.

По словам руководителя общественного штаба по контролю и наблюдению за Общероссийским голосованием в Москве Ильи Массуха, система онлайн-голосования настроена таким образом, что двойное голосование не будет допущено. "30 июня по окончании электронного голосования проводится сверка списков людей, которые проголосовали электронно, не проголосовали электронно с теми, кто досрочно проголосовал очно. Эта сверка выявила бы тех двух человек, которые сегодня попытались проголосовать дважды", - сказал Массух.

Ранее начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко сообщил, что для участия в онлайн-голосовании было подано около 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. - от нижегородцев. Само дистанционное электронное голосование будет проводиться с 25 по 30 июня.

Нарушение закона

Ермолов предупредил, что попытка проголосовать дважды по поправкам к Конституции РФ будет считаться нарушением закона, за которое предусмотрена административная и уголовная ответственность.

"За такие вещи предусмотрена административная ответственность, а в случае многократного злоупотребления - уголовная ответственность. Мне хотелось бы, чтобы все участники избирательного процесса все-таки это слышали, предъявляя требования к работе избирательных комиссий, не забывали предъявлять требования к самим себе", - сказал Ермолов.

Ранее зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил ТАСС, что за умышленное повторное голосование предусмотрена административная ответственность, подразумевающая штраф в размере 30 тыс. рублей. Кроме того, если будут выявлены признаки более серьезных нарушений, направленных против конституционных прав граждан, то нарушитель может быть привлечен к уголовной ответственности, включающей наказание до трех лет лишения свободы.

"Злоупотребление правом - серьезная тема. Если человек сознательно идет на то, что подходит к председателю участковой избирательной комиссии, знает, что он записался на дистанционное голосование, видит, что она (председатель - прим. ТАСС) видит, что он записался на электронное голосование, и начинает человека упрашивать и уговаривать ради своих целей, - это не красит тех, кто этим занимается, как минимум", - заключил Ермолов.