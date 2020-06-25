В МИД РФ заявили о готовности на обоюдной основе поддерживать прозрачность учений

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Россия готова поддерживать транспарентность военных учений и повседневных мероприятий вооруженных сил в рамках Венской документа от 2011 года и Договора об открытом небе (ДОН), но исключительно на обоюдной основе. С таким заявлением выступил в среду и.о. руководителя Делегации РФ Андрей Воробьев на ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности. Текст выступления размещен на сайте МИД РФ.

"В условиях приостановки верификационной деятельности по Венскому документу и ДОН значение приобретают добровольные и осуществляемые на основе взаимности меры транспарентности в отношении военных учений и повседневных мероприятий вооруженных сил. Со своей стороны, проявляем открытость, направляя по Сети связи ОБСЕ добровольные уведомления и проводим дополнительные брифинги в Москве, Брюсселе и Вене. Готовы на обоюдной основе действовать в этом направлении и далее", - отметил он.

В то же время Воробьев обратил внимание на то, что некоторые страны, призывая использовать технологии для обеспечения транспарентности в период пандемии, "на деле способствуют девальвации их значимости". Он указал на то, что российская сторона в порядке доброй воли распространила уведомление о внезапном имевшем медицинской-гуманитарных характер учении по Сети связи ОБСЕ. Дипломат также обратил внимание на то, что Минобороны РФ информировало военных атташе и освещало учения на своем официальном сайте, кроме того, были даны необходимые разъяснения на Форуме по сотрудничеству в области безопасности в Вене.

"Тем более странной была реакция некоторых уважаемых партнеров, которые на заседании "структурированного диалога" 4 июня высказывали претензии по поводу якобы недостаточной транспарентности в отношении данного учения. Напрашивается вопрос: если эти государства-участники не пожелали принять во внимание предоставленную российской стороной объективную информацию, то смогут ли современные технологии помочь в подобных случаях?", - подчеркнул Воробьев.

Приоритетная цель СД ОБСЕ

Воробьев сообщил, что Россия считает главной задачей "Структурированного диалога" по вызовам безопасности (СД) ОБСЕ восстановление контактов между военными.

"Состоявшиеся в начале июня дискуссии о влиянии кризиса COVID-19 на военно-политическую ситуацию подтвердили важность контактов военных представителей на площадке ОБСЕ, в частности, по проблематике транспарентности, уменьшения опасности и предотвращения инцидентов, - отметил Воробьев. - Видим пользу в рассмотрении данной тематики и, соответственно, выделяем в качестве приоритетных тем СД снижение военного противостояния и восстановление отношений по военной линии".

"В условиях пандемии важную роль играют современные технологии, которые были использованы для успешного проведения Глобального обмена военной информацией (ГОВИ), онлайн-заседаний Форума по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) и "структурированного диалога", - добавил дипломат.