Путин и Макрон обсудят международные вопросы

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в формате видеоконференции обсудят в пятницу отношения Москвы и Парижа, а также кризисные ситуации в мире.

"В пятницу запланирована видеоконференция Путина и президента Франции, они будут общаться один на один", - сообщил журналистам накануне пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. При этом, по его словам, "самое начало видеоконференции будет открыто для средств массовой информации".

По словам представителя Кремля, "главы государств обменяются мнениями по двусторонним российско-французским отношениям, и это будет очень хорошая возможность для обсуждения кризисных ситуаций - это и украинское урегулирование, это и Сирия, это и Ливия". Кроме того, добавил Песков, "возможно обсуждение и других тем, которые посчитают необходимым обсудить два президента".

Как сообщили в администрации французского лидера, переговоры намечены на 15:30 по парижскому времени (16:30 мск). В Елисейском дворце добавили, что планируется рассмотреть "основные международные кризисы, фигурирующие в повестке дня Совета Безопасности ООН". Так, Макрон рассчитывает обсудить с российским лидером проблемы стратегического равновесия, Ливию, Иран, а также ситуацию с распространением коронавируса. Ожидается, что темой беседы станет и обеспечение дальнейшего прогресса в урегулировании кризиса на Украине.

В администрации Макрона подчеркнули, что "президент Франции считает важным рассматривать вместе с Россией целый ряд сложных проблем". Обмен мнениями касается вопросов, связанных с сотрудничеством, укреплением европейской стабильности, урегулированием международных кризисов и обеспечением кибербезопасности.

Предыдущие встречи

Видеоконференция пройдет почти год спустя после встречи Путина и Макрона в форте Брегансон (19 августа 2019 года). Приглашение российского коллеги в летнюю резиденцию французского президента тогда связывали с желанием Макрона вновь видеть Россию воссоединенной с Европой "от Лиссабона до Владивостока".

Президенты встречались затем во время прощания в Париже с Жаком Шираком в сентябре 2019 года, а также на парижском совещании по Украине в формате "нормандской четверки" в декабре 2019 года.

Кроме того, до конца текущего или в начале следующего года французская сторона также хотела бы провести в Париже с участием президентов двух стран церемонию перезахоронения останков соратника Наполеона, генерала Шарля Этьена Гюдена, который умер в России в 1812 году от ран, полученных в сражении под Смоленском.