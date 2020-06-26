Небензя: ООН остается востребованной, несмотря на недостатки

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя считает, что организация остается востребованной, несмотря на недостатки. Об этом политик сообщил в интервью "Известиям", опубликованном в пятницу.

По данным издания, постпред подчеркнул, что консультации, диалог и поиск компромиссов, которые не могут всем нравиться, позволяют двигаться вперед, обеспечивают устойчивость и востребованность организации при решении мировых проблем.

"ООН не идеальна, но ведь и наш мир не идеален. Всемирная организация не может не отражать его противоречия и недостатки. Она - сама его часть. По мере того, как будет меняться к лучшему наш мир, будет становиться лучше и ООН", - прокомментировал ситуацию Небензя.