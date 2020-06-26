Депутат заксобрания от КПРФ подал документы на участие в выборах губернатора Камчатки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 июня. /ТАСС/. Депутат законодательного собрания Камчатского края от КПРФ Валерий Быков подал документы, необходимые для выдвижения в качестве кандидата на должность губернатора полуострова. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в избиркоме Камчатского края.

"Валерий Быков зарегистрировался в качестве кандидата. По состоянию на 26 июня, в списке кандидатов на пост губернатора 12 фамилий. Прием документов продлится до 4 июля", - сообщили в краевом избиркоме.

Первым пакет документов в избирательную комиссию подал врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов. Он намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец, но его кандидатуру поддержит "Единая Россия". 20 июня в качестве кандидата зарегистрировался и руководитель камчатского регионального отделения политической партии ЛДПР Валерий Калашников, он собирается участвовать в выборах главы региона уже во второй раз.

О своем желании побороться за пост губернатора Камчатского края также заявили представитель "Гражданской платформы" Андрей Лиходеев, кандидат от партии "Патриоты России" Александр Остриков, выдвинутый Партией роста Максим Близнюков, а также самовыдвиженцы Алексей Николаев и Этибар Тагиев. На этой неделе о своем желании побороться за высший пост в регионе также заявили Виктория Бондаренко - она выдвигается Партией прогресса, Дмитрий Омельченко - его кандидатуру поддерживает политическая партия "За справедливость!", Одилжон Азизов - он выдвигается партией "Российский общенародный союз", и Дмитрий Бобровских от политической партии "Справедливая Россия" .

Президент РФ Владимир Путин 3 апреля принял отставку Владимира Илюхина с поста губернатора Камчатки и назначил Солодова врио руководителя региона. Досрочные выборы главы Камчатки назначены на 13 сентября.