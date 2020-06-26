Клишас заявил, что Госсовет станет арбитром между правительством и регионами

МОСКВА. 26 июня. /ТАСС/. Сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в Конституцию РФ Андрей Клишас считает, что Государственный совет должен стать арбитром между правительством и регионами. Об этом политик сообщил в интервью газете "Известия", опубликованном в пятницу.

"Роль Государственного совета, как мы его себе представляем, состоит в том, чтобы это был арбитр между правительством и регионами. Как он будет формироваться - вопрос специального закона", - комментирует ситуацию Клишас.

Он отметил, что Госсовет не отнимает полномочий у президента, Госдумы, правительства или Совета Федерации. Его полномочия состоят в помощи главе государства в проработке основных направлений внутренний и внешней политики с учетом интересов регионов.

[Специальный] закон [о Госсовете] будет принят только в том случае, если люди поддержат поправки [в Конституцию] в ходе общероссийского голосования. "Как только мы узнаем [результаты], сможем поговорить о том, когда будут приняты законы. А их много потребуется принять, если люди поддержат поправки в Конституцию", - указал Клишас.