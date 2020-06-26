Соглашение о взаимной отмене виз между Россией и Кабо-Верде вступит в силу 4 июля

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Соглашение между Россией и Кабо-Верде о взаимной отмене визовых требований, подписанное в Москве 30 апреля прошлого года, вступает в силу 4 июля. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

В дипведомстве указали, что теперь граждане РФ и Кабо-Верде, не имеющие намерения осуществлять трудовую деятельность, учиться или проживать на территории другого государства, будут освобождаться от требований получения виз для въезда (пребывания, выезда или следования транзитом) на территорию другого государства.

"Срок каждого такого пребывания не может превышать 60 дней", - добавили в МИД РФ.

На Смоленской площади отметили, что суммарный срок разрешенного пребывания граждан России и Кабо-Верде на территории другого государства "устанавливается в соответствии с законами и правилами государства каждой стороны".