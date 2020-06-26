В Москве заявили, что военный бюджет НАТО в 20 раз превысил расходы России

ВЕНА, 26 июня. /ТАСС/. Москва видит попытки стран НАТО добиться военного превосходства, совокупный военный бюджет альянса в 20 раз превысил российские оборонные расходы. Об этом заявил исполняющий обязанности руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Андрей Воробьев на ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности. Текст его выступления предоставило ТАСС в пятницу постоянное представительство России при ОБСЕ.

"Видим попытки стран НАТО добиться военного превосходства, при этом ни о какой сдержанности в военных расходах речи уже не идет, поскольку совокупный военный бюджет альянса в 20 раз превысил российские оборонные расходы", - отметил Воробьев.

По его словам, происходит наращивание вооружений и техники НАТО. "Так, количество боевой авиации альянса в 7 раз превышает аналогичные российские показатели, численность кораблей - в 4 раза, танков и артиллерии - в 3 раза. На этом фоне в западных странах продолжается циничная пропагандистская кампания о "российской агрессии", - констатировал представитель делегации РФ.

"В результате интенсификации военной активности НАТО складывается непредсказуемая военно-политическая ситуация. Мы не раз предлагали альянсу пойти на взаимные шаги по снижению военной напряженности. Начать можно с малого - например, определиться, где проводить учения, как избегать опасных инцидентов. Однако до сих пор никакой внятной реакции не последовало", - подчеркнул он.

Мероприятия близ границ НАТО

Вооруженные силы России не планируют в текущем году проводить крупные мероприятия военной направленности вблизи границ стран НАТО, сообщил Андрей Воробьев.

Воробьев подчеркнул, что в условиях пандемии нового коронавируса необходимо снижать уровень конфронтации и проявлять военную сдержанность. В частности, в ходе двусторонних контактов высокого уровня с руководством НАТО российские представители неоднократно обсуждали вопросы предотвращения военных инцидентов и снижения интенсивности боевой подготовки войск, проводимой у границ.

"Со своей стороны продолжаем курс на деэскалацию ситуации в Европе. Так, в текущем году российскими вооруженными силами не планируется проведение крупных мероприятий военной деятельности вблизи границ государств НАТО. В глубь страны перенесены масштабные мероприятия в рамках стратегического командно-штабного учения "Кавказ-2020", - заявил и. о. главы делегации.

По его словам, Россия в дальнейшем готова к корректировке районов учений на паритетной с НАТО основе. "Готовы также зафиксировать совместные правила, определяющие минимальные расстояния сближения самолетов и кораблей. Подчеркиваем важность реализации инициативы об обоюдном использовании транспондеров при полетах боевой авиации на Балтике. Реализация этих мер способствовала бы большей предсказуемости ситуации в Европе", - отметил Воробьев.

Претензии по ДОН

Россия готова к обсуждению с США взаимных претензий в соответствии с механизмами Договора по открытому небу (ДОН) при понимании, что диалог будет носить взаимоуважительный характер, заявил Андрей Воробьев.

По его словам, РФ сожалеет, что американская сторона продолжает воспроизводить шаблонные обвинения России в якобы нарушении ДОН.

"Стоит подчеркнуть, что у нас также есть серьезные претензии к США о соблюдении Договора, которые мы неоднократно озвучивали как в Консультативной комиссии по открытому небу, так и в двустороннем порядке. Но Россия никогда в ультимативном духе не заявляла о необходимости решения этих проблем, угрожая выходом из ДОН, - заявил Воробьев. - Мы и сегодня готовы обсуждать взаимные претензии в соответствии с механизмами Договора и при том понимании, что диалог будет носить равноправный и взаимоуважительный характер. Предлагаем дождаться итогов конференции участников ДОН, на которой у нас еще будет возможность рассмотреть практические вопросы его выполнения".

Президент США Дональд Трамп объявил 21 мая о намерении Вашингтона выйти из Договора по открытому небу, позволяющего участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В письменном заявлении госсекретарь США Майкл Помпео пояснил, что решение вступает в силу через шесть месяцев, считая от 22 мая. В качестве причины американская сторона назвала якобы имевшие место нарушения соглашения со стороны России. Москва эти утверждения отвергает, заявляя, что сохраняет приверженность договору, а также выдвигает встречные обвинения.

На 6 июля запланирована конференция государств - участников ДОН, на которой обсудят перспективу этого международного соглашения после заявления США о намерении выйти из него.