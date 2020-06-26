Кремль не будет давать оценку приговору фигурантам дела "Седьмой студии"

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле не могут давать оценку приговору фигурантам дела "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова.

"Мы не можем давать оценку этого дела ни на стадии следствия, которое уже собственно завершилось, ни на стадии вынесения приговора. Вы знаете, мы никогда этого не делаем, не будем делать и сейчас", - сказал Песков.

При этом пресс-секретарь главы государства заявил, что власти не готовятся ни к каким акциям протеста по факту вынесения приговора. "Нет, не готовятся. А какие могут быть акции по этому поводу?" - сказал он, отвечая на вопрос, готовятся ли в Кремле к каким-либо акциям по этому поводу. Он также добавил, что "общественное напряжение мы не чувствуем". "Мы чувствуем, что, действительно, очень многие деятели культуры высказывают свое мнение. В отличие от них, мы не можем высказывать свое мнение по судебным делам, мы не имеем на это права", - добавил Песков. Он отметил, что в Кремле хорошо знают озвучиваемые деятелями культуры мнения. "Мы с ними знакомы и мы их учитываем", - заключил Песков.

Представитель Кремля считает, что дело Кирилла Серебренникова является поводом для проведения тщательного анализа расходования госсредств в учреждениях культуры. "Безусловно, дело Серебренникова, конечно, является поводом для того, чтобы тщательно проанализировать то, как осуществляется расходование государственных средств в учреждениях культуры, с тем, чтобы сократить возможную коррупционогенность в этой области", - сказал Песков.

По его словам, это функция Минкультуры. "У меня нет сомнений, что необходимый анализ будет сделан", - подчеркнул представитель Кремля.

Песков при этом воздержался от личных оценок творчества режиссера. "Что касается личных оценок, то я не думаю, что я на них имею право во время конференц-колла как пресс-секретарь президента", - заключил он.

Мещанский суд Москвы 26 июня вынес обвинительный приговор троим фигурантам дела "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова за хищение около 129 млн рублей при реализации театрального проекта "Платформа". Суд постановил, что Юрий Итин, Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский совершили хищение. Наказание для обвиняемых суд назовет в заключительной части заседания. В то же время судья во вводной части приговора не указала на виновность четвертой фигурантки дела - бывшей сотрудницы Минкультуры Софьи Апфельбаум.

В ходе прений сторон прокурор Михаил Резниченко попросил вынести обвинительный приговор и назначить Серебренникову наказание в виде шести лет колонии, другим фигурантам дела - от четырех до пяти лет. Представитель Министерства культуры РФ в суде заявила о том, что считает вину доказанной, и попросила о взыскании с подсудимых ущерба на сумму около 129 млн рублей. Наказание для обвиняемых представитель министерства оставила на усмотрение суда. Адвокаты всех четверых фигурантов дела попросили суд об оправдательном приговоре.