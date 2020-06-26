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Голосование по поправкам в конституцию
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Путин может обратиться к россиянам перед голосованием по поправкам к конституции

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не исключил, что обращение состоится 29 или 30 июня
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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин может обратиться к россиянам с обращением перед основным днем голосования по поправкам к конституции, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"В понедельник не выступит, но перед важными голосованиями, действительно, президент обращается к россиянам, поэтому мы не исключаем, что также будет перед днем голосования обращение", - сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о дате обращения, Песков заметил, что если обращение будет не в понедельник, 29 июня, то до основного дня голосования остается один день - вторник, 30 июня.

Представитель Кремля подчеркнул, что перед голосованием по поправкам к конституции режим тишины "не применим абсолютно". "Здесь другая абсолютно специфика - не конкурентное голосование", - пояснил он.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичГолосование по поправкам в конституцию
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