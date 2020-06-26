Путин может обратиться к россиянам перед голосованием по поправкам к конституции

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин может обратиться к россиянам с обращением перед основным днем голосования по поправкам к конституции, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В понедельник не выступит, но перед важными голосованиями, действительно, президент обращается к россиянам, поэтому мы не исключаем, что также будет перед днем голосования обращение", - сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о дате обращения, Песков заметил, что если обращение будет не в понедельник, 29 июня, то до основного дня голосования остается один день - вторник, 30 июня.

Представитель Кремля подчеркнул, что перед голосованием по поправкам к конституции режим тишины "не применим абсолютно". "Здесь другая абсолютно специфика - не конкурентное голосование", - пояснил он.