Песков: число фейков о ситуации с голосованием по поправкам "просто зашкаливает"

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Количество фейков по ситуации вокруг общероссийского голосования по поправкам в конституцию зашкаливает, однако в фактах возможных нарушений должен разбираться Центризбирком. Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Обезличенную информацию воспринимать не готовы, конкретную информацию готовы воспринимать, готовы ее ретранслировать в Центризбирком, потому что, конечно, подобное является неприемлемым", - сказал Песков, отвечая на вопрос об отношении Кремля к сообщениям о принуждении к голосованию и других нарушениях. Он напомнил о словах президента РФ Владимира Путина о приоритете абсолютной легитимности голосования по поправкам и недопустимости каких-либо приписок.

Песков при этом призвал говорить именно о конкретных случаях. "Сейчас количество фейков просто зашкаливает", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Он заявил, что в Кремле фиксируют высокий интерес россиян к голосованию. "Из первых результатов выводов не делаем. Очевидно, что интерес к голосованию большой, но выводы делать рано. Подождите, только началось", - сказал Песков.

Как отметил представитель Кремля, жители провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получившие российское гражданство, имеют право на участие в голосовании. "Естественно, граждане России, где бы они ни проживали, в каких бы странах они ни проживали, они имеют право на голосование, это вполне нормально", - сказал Песков, комментируя рейсы для жителей Донбасса в Россию для участия в голосовании.

Вопрос о том, как соблюдается при этом санитарный режим, он переадресовал в ЦИК. Пресс-секретарь отметил, что речь идет именно о тех, кто получил российское гражданство, и в условиях пандемии функционирует определенный режим въезда в страну и выезда из нее граждан РФ. "Какие нормы распространяются на граждан [России из] Луганска и Донецка, я точно сказать не могу, рекомендую вам обращаться в избирательную комиссию", - заключил Песков.

24 апреля 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям ДНР и ЛНР получать российское гражданство в упрощенном порядке. По последним данным, российское гражданство получили около 230 000 жителей ДНР и ЛНР.