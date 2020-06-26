Песков: Россия имеет право на любые исследования на своей территории близ Курил

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя недовольство Японии исследованиями близ Курил, заявил, что РФ имеет право так действовать на своей территории.

"Россия имеет абсолютно суверенное право на своей территории осуществлять любые виды исследований", - сказал он.

Ранее правительство Японии сделало РФ представление в связи с геологическим исследованием в Охотском море, которое должно проводиться в том числе в водах рядом с южной частью Курильской гряды. В посольстве РФ в Токио подтвердили факт получения подобного обращения от Японии.

Как уточнили в диппредставительстве, там "получили сигнал от японской стороны, что, по информации Токио, маршрут следования российского исследовательского судна проходит через эксклюзивную экономическую зону Японии". О факте обращения доложено в Москву, ведется уточнение реальной ситуации, добавили в посольстве, подчеркнув при этом, что южные Курилы находятся под суверенитетом России на законных основаниях, поэтому "каких-либо проблем в связи с осуществляемой исследовательской деятельностью" российская сторона не усматривает.

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут консультации о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курил. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.