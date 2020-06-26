Кремль не будет разбираться с попытками неоднократного голосования по поправкам

"В Кремле и не собирались этого делать, это не функция Кремля", - сказал Песков, отвечая на вопрос, успели ли в Кремле разобраться с фактами, якобы подтверждающими возможность неоднократного голосования по поправкам.

Пресс-секретарь президента отметил, что "на это отреагировал ЦИК". "ЦИК сказал, что они проверят эту информацию", - сказал Песков, комментируя эксперимент журналиста Павла Лобкова. При этом отвечая на вопрос о том, могут ли такие изъяны используемой системы электронного голосования поставить под сомнение его легитимность, представитель Кремля заявил, что "никоим образом".

Песков добавил, что не знаком с мнением филологов из Института русского языка о том, что в избирательном бюллетене допущена ошибка в склонении слов, что является нарушением закона. "Я обязательно ознакомлюсь с этим мнением Института русского языка. Я, честно говоря, об этом первый раз услышал, но, безусловно, это важно", - сказал представитель Кремля. Тем не менее, он заявил, что не думает, что "это имеет какое-то отношение к легитимности голосования и, главное, к чистоте голосования". Он добавил, что в Кремле не видят никаких символичных параллелей между ошибками в бюллетене и закреплением статуса русского языка в конституции. "С точки зрения филологической чистоты, конечно, есть смысл более подробно ознакомиться с мнением этого института, что мы и сделаем", - заключил Песков.

В четверг зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев заявил, что комиссия разберется с ситуацией с двойным голосованием журналиста телеканала "Дождь" Павла Лобкова. Его должны были вычеркнуть из списка голосующих по месту жительства после того, как он проголосовал онлайн, отметил Булаев.

Ранее на сайте телеканала "Дождь" сообщалось, что Лобков смог проголосовать по поправкам в конституцию дважды - сначала на своем участке в Москве и затем дистанционно с помощью электронного голосования.