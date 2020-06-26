Володин: принятие поправки о праве Путина переизбираться сразу сделает Россию сильнее

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Принятие поправки в конституцию, дающей право действующему президенту РФ Владимиру Путину избираться на новый срок, сразу сделает страну сильнее. Об этом в пятницу заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин после участия в голосовании по внесению изменений в основной закон.

"Мы считаем, что это очень важное положение, которое также вынесено на голосование. Оно делает страну сильнее уже сразу после поддержки этой нормы", - цитирует Володина пресс-служба нижней палаты.

По его словам, Россия зачастую сталкивается с недобросовестной международной конкуренцией. "Наш президент сильный. С ним считаются. Само решение, дающее ему право принимать участие в выборах, делает нас более конкурентными", - уверен политик. "Путин - наше преимущество. И поэтому мы должны бороться за эту возможность, должны ее предоставить, а дальше уже он сам решит", - отметил Володин.

При этом спикер добавил, что выборы в России проходят конкурентно. "Когда мы говорим о выборах, у нас все выборы конкурентные. У нас есть регионы, где побеждают представители оппозиционных партий, есть регионы, где побеждают представители парламентского большинства. Поэтому все определят граждане", - сказал Володин.

Он подчеркнул, что поправки призваны заложить основы, которые "повысят благосостояние людей, повысят гарантии, права, защитят свободы". "Поэтому сегодня крайне необходимо найти время, возможность и поддержать конституцию, поддержать те изменения, которые мы в нее вносим", - резюмировал председатель Госдумы.

10 марта, при рассмотрении законопроекта об изменениях конституции во втором чтении, Госдума приняла поправку депутата Валентины Терешковой о праве действующего президента переизбираться на новый срок. Глава государства в ходе выступления в нижней палате поддержал инициативу при условии ее рассмотрения Конституционным судом (КС) РФ. 16 марта КС пояснил, что предложенная Терешковой норма соответствует основному закону и не противоречит постановлению КС от 1998 года.

Голосование

Общероссийское голосование по поправкам к конституции стартовало в четверг, 25 июня, на всей территории России. Основной день голосования по указу президента РФ Владимира Путина назначен на 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня.