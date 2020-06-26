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Голосование по поправкам в конституцию

Минкомсвязь: портал госуслуг выдержит нагрузку при удаленном голосовании всех избирателей

Голосование может быть доступно примерно для 108 млн человек

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Портал госуслуг сможет выдержать нагрузки, если в будущем дистанционное голосование будет доступно для всех избирателей в РФ, то есть примерно для 108 млн человек, заявил на заседании ЦИК замглавы Минкомсвязи Олег Качанов.

"Если говорить о дистанционном голосовании, то да, портал готов обслужить такое количество избирателей. Сейчас у нас 117 млн записей, они будут и дальше конвертироваться в подтвержденные, которых сейчас 70 млн. Производительности и мощности портала хватит, над средствами обеспечения информационной безопасности мы также будем думать и их совершенствовать", - сказал Качанов.

По его словам, после объявления президента о единовременных выплатах на детей от 3 до 16 лет число пользователей портала госуслуг возросло с 97 млн до 117 млн человек.

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию стартовало 25 июня на всей территории России. Досрочное голосование продлится по 30 июня. Единый день голосования назначен на 1 июля.

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РоссияГолосование по поправкам в конституцию
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