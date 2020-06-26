Зампред ЦИК считает, что общая явка на онлайн-голосовании будет более 80%

"Всего записалось [на дистанционное электронное голосование] почти 1 млн 200 тыс. человек. По тому темпу, который есть, мне представляется, что явка будет если не 90, то точно выше 80%", - сказал Булаев в информационном центре ЦИК в пятницу.

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев считает, что общая явка на дистанционном электронном голосовании по закону о поправке к конституции составит более 80%.

По его словам, сейчас программно-технический комплекс справляется с поставленной задачей. "Я не видел заявлений о длительных сбоях и остановках", - добавил зампред ЦИК.

Онлайн-голосование началось в 10:00 мск 25 июня, в нем принимают участие жители Москвы и Нижегородской области. Ранее начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко сообщил, что для участия в онлайн-голосовании было подано около 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. - от нижегородцев. Само дистанционное электронное голосование будет проводиться по 30 июня.

О голосовании

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".