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Голосование по поправкам в конституцию

Хакерские атаки на сайт ЦИК шли с территории США, Великобритании и Украины

Зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев сообщил, что сайт ЦИК подвергся мощной хакерской атаке, которая достигала 240 000 запросов в секунду
Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев сообщил, что, по предварительной информации, мощная хакерская атака на сайт ЦИК в пятницу была произведена с территории США, Великобритании, Украины и ряда других стран.

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"С 12:30 сайт ЦИК РФ подвергается мощной хакерской атаке, которая достигает 240 000 запросов в секунду. Предварительный анализ показывает, что география атакующих распределена по странам: США, Великобритания и другие страны Европы, Украина и часть стран СНГ", - сказал Булаев ТАСС в пятницу.

Ранее зампред ЦИК сообщил, что ему поступила информация о хакерской атаке на сайт комиссии, сейчас портал работает в полном объеме.

Общероссийское голосование стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".

Теги
УкраинаСШАВеликобританияРоссияГолосование по поправкам в конституцию
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