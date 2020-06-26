Рябков: между РФ и США еще есть принципиальные разногласия по вопросам стратстабильности

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Принципиальные и существенные расхождения по некоторым вопросам стратегической стабильности остаются между Россией и Соединенными Штатами. Об этом заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

Рябков отметил, на недавних российско-американских консультациях в Вене стороны говорили уважительно и конструктивно, фокусировались на предмете занятий, "исходя из необходимости найти путь вперед".

"Мы не ограничивались только изложением позиций, которые нам друг другу и вообще сторонам России и США хорошо известны. Эти позиции достаточно жесткие во многих аспектах, по ряду направлений плохо стыкуемые друг с другом, несовпадающие в целом ряде элементов, но работа была на результат. Другое дело, что этот результат пока еще не в поле зрения. Но конструктивный, спокойный, деловой, творческий во многих аспектах подход к этим проблемам внушает долю оптимизма", - сказал высокопоставленный дипломат.

"Я надеюсь, что, когда работа будет продолжена, в том числе в формате экспертных групп, о создании которых мы договорились, ну и в дальнейшем на нашем уровне в формате межведомственной делегации, этот прогресс получится нарастить, хотя, повторяю, расхождения очень существенные, в некоторых аспектах принципиальные", - отметил замминистра.

22 июня в Вене за закрытыми дверями состоялись российско-американские консультации по стратегической стабильности и контролю над вооружениями. Российскую делегацию возглавлял Сергей Рябков. Во главе американской был Маршалл Биллингсли.

Рабочая группа по военным доктринам

США пытаются ввести тему боезарядов в повестку согласованной рабочей группы по военным доктринам, заявил Рябков.

"Американские коллеги подтягивают в рабочую группу, которая займется доктринами, тематику боезарядов, боеголовок. Это действительно так", - сказал он.

Участие Китая в переговорах

Рябков отметил, что России пока ничего неизвестно о приглашении КНР на второй раунд переговоров с США по стратегической стабильности.

"Что касается приглашения КНР [на второй раунд переговоров], мне о его направлении ничего неизвестно, - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. - Хотя я допускаю, что такой шаг американские коллеги предприняли".

Следующий раунд российско-американских консультаций по стратегической стабильности, по предварительной договоренности, намечен на конец июля - начало августа, сообщил замминистра. "Мы выступали и раньше за то, чтобы промежутки между встречами в межведомственном формате не слишком затягивались", - отметил он.

"При этом до организации такого контакта должны встретиться и провести свою работу эксперты, которые по достигнутому пониманию разбиты на три рабочие группы, - указал Рябков. - Мы очень надеемся, что санитарно-эпидемиологические мероприятия, которые продолжают применятся и у нас, и в европейских странах, а также только обнародованное решение ЕС не включать Россию в число стран, для граждан которых шенгенская зона будет открыта с 1 июля, не помешают экспертам встретиться на нейтральной площадке, в третьей стране и эту работу провести".

Рябков заявил, что признаки того, что Китай может изменить свою позицию по неприсоединению к переговорному процессу между Россией и США по контролю над ядерными вооружения, полностью отсутствуют.

"В отсутствие каких-либо признаков того, что в ближайшее время Китай эту свою позицию пересмотрит, нам, наверное, было бы правильно в интересах обеспечения предсказуемости и стабильности в ключевой сфере контроля за стратегическими вооружениями, ракетно-ядерными вооружениями <...> продлить Договор [по сокращению стратегических наступательных вооружений] оптимально на пятилетний срок, как это предусмотрено в самом тексте этого документа", - сказал Рябков.

По его словам, Россия не ставит предварительных условий для продления ДСНВ, в то время как американцы пытаются увязать этот вопрос с участием КНР в будущих переговорах по ограничению ядерных вооружений. "Мы считаем, что такая увязка искусственна, она не продуктивна: мы не можем никоим образом влиять на позицию Пекина. Наоборот, мы заявляем, что к известной отрицательной позиции Пекина применительно к приглашению присоединиться к таким переговорам мы относимся весьма уважительно, с полным пониманием, видим в ней логику", - пояснил замглавы МИД РФ.

Он добавил, что решение по этой теме остается за Китаем.

22 июня в Вене за закрытыми дверями состоялись российско-американские консультации по стратегической стабильности и контролю над вооружениями. Российскую делегацию возглавлял Сергей Рябков. Во главе американской был спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг сообщила, что во время этих консультаций американцы настойчиво добивались от российских дипломатов поддержки своей идеи о необходимости присоединить КНР к переговорам.