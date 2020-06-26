Рябков: согласование организации и документов саммита "пятерки" СБ ООН пока не ведется

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Согласование организационных моментов и документов саммита "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности ООН пока не ведется. Об этом заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Наше предложение, с которым президент РФ Владимир Путин выступил, находясь на мероприятиях в Западном Иерусалиме, разумеется, остается в силе, - подчеркнул высокопоставленный дипломат. - Мы продолжаем подготовительную работу, которая пока не перешла в плоскость согласования тех или иных документов и тем более организационной стороны мероприятия".

Рябков подтвердил, что все постоянные члены СБ ООН поддержали российскую инициативу и высказали готовность работать в направлении ее реализации. "Что я не подтверждаю, так это понимания, даже предварительного, относительно времени и места [проведения саммита], - указал он. - Этот вопрос не обсуждался в практическом плане, и мне сложно прогнозировать, когда мы сможем к нему перейти. Мы действовали в данном случае исходя из логики, что давайте в начале сформируем приблизительную, общеприемлемую повестку дня, поработаем над ней, очертим рамки мероприятия, подготовим это все для доклада руководителям, а потом уже, в зависимости от реакции, будем смотреть, где и когда".

По его словам, сторонам необходимо обсудить широкий круг актуальных, злободневных вопросов. "Это не только новые риски, вызовы и конкретные ситуации, но и сюжеты, связанные с последствиями той же самой пандемии, - обратил внимание Рябков. - Вовсе необязательно мы контроль над вооружениями поставим во главу угла. Скорее, другие темы будут основными для подобного мероприятия".

"Примерно в таком русле сейчас идет мыслительный процесс. Мы продолжим соответствующие усилия в контактах с представителями стран - постоянных членов СБ ООН", - заключил собеседник агентства.

Генассамблея ООН

Рябков сообщил, что формат, в котором пройдет традиционная неделя высокого уровня Генассамблеи ООН, из-за пандемии до сих пор неизвестен.

"Мы до сих пор не понимаем, какие форматы будут применяться осенью текущего года к проведению традиционной недели высокого уровня в рамках следующей сессии Генеральной ассамблеи ООН, - отметил замминистра. - Коронавирус естественным образом наложил негативный отпечаток".

Общеполитические дебаты высокого уровня Генассамблеи ООН традиционно проходят в конце сентября. Это центральное событие международной политики, в ходе которого представители всех 193 стран ООН выступают с трибуны Генассамблеи, а также проводят многочисленные двусторонние и многосторонние встречи.

Ранее председатель ГА ООН Тиджане Мохаммад-Банде сообщил, что общеполитические дебаты высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН пройдут по графику в последнюю неделю сентября, но в виртуальном формате.