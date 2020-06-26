Рябков назвал задачу-максимум в консультациях России и США

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Россия считает задачей-максимум на следующем этапе консультаций с США по стратегической стабильности и контролю над вооружениями определение дальнейших шагов с учетом приоритетов обеих сторон. Об этом заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Задача-минимум может быть сформулирована как достижение прогресса хотя бы по некоторым аспектам, которые нас разделяют. А сейчас нас разделяет - давайте говорить откровенно - подавляющее большинство сюжетов, которые мы обсуждаем в этой связи", - сказал он.

"Что касается задачи-максимум <...>, что мы договоримся с господином [спецпредставителем президента США по контролю над вооружениями Маршаллом] Биллингсли относительно последовательности наших дальнейших шагов, в том числе применительно и к их главным приоритетам, и к нашим главным приоритетам", - отметил Рябков.

Участие Великобритании и Франции

Рябков заявил, что Россия считает необходимым и приоритетным добиться подключения к процессу контроля над ракетно-ядерным потенциалом Великобритании и Франции в качестве ближайших союзников США по НАТО.

"Элементом, который является совершенно обязательным и неотменимым в нашей позиции относительно будущего контроля над ракетно-ядерными вооружениями, является подключение к этим гипотетическим переговорам ближайших союзников США по блоку НАТО, обладающих ядерными вооружениями. Это Великобритания и Франция, - отметил он. - Мы не скрываем, что это наш приоритет. Коль скоро США фокусируются на необходимости выйти за рамки традиционного двустороннего российско-американского диалога в этой сфере (посредством подключения Китая - прим. ТАСС) и поставить его на рельсы многосторонности, нашим приоритетом является подключение к данному процессу упомянутых государств".

Замглавы МИД РФ напомнил, что российская сторона давно выступает "в пользу того, что после заключения действующего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и его выполнения Москвой и Вашингтоном необходимо думать о многостороннем характере процесса контроля над ракетно-ядерными вооружениями". "1 550 боевых блоков - потолки для каждой из сторон, установленные в ДСНВ, - пояснил он. - Дальнейшие гипотетические сокращения в этой сфере мыслимы даже в теории только в том случае, если должным образом в этом процессе будут учитываться соответствующие потенциалы других государств. В нашей позиции нет внутреннего противоречия одного элемента другому. Наоборот, это крайне последовательная и очень логичная, давно отрабатываемая позиция".

График очных встреч

Рябков сообщил, что очные встречи в рамках российско-американского диалога можно подготовить очень быстро, но пока никаких конкретных графиков контактов из-за пандемии нет.

"Что касается очных встреч, ситуация [с пандемией коронавируса] объективно накладывает свои ограничения. Не очень понятно, когда мы из этой ситуации выйдем, но динамика современных процессов такова, что мероприятия, в том числе в плане очных встреч, при необходимости могут быть подготовлены относительно быстро. Поэтому ничего нельзя исключать, но и объявлять сейчас о каких-то конкретных планах и графиках я бы не стал", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Рябков напомнил, что в последние месяцы контакты между РФ и США были весьма интенсивными, в том числе на уровне лидеров двух стран, которые, как отметил замглавы МИД РФ, "провели серию очень важных телефонных разговоров". "Среди этих разговоров я бы выделил особенно те, в ходе которых обсуждалась тематика стабилизации ситуации на мировом нефтяном рынке, обсуждался контроль над вооружениями. Лидеры дали прямые указания активизироваться в этом поле, в этой плоскости, чем мы, собственно, сейчас и занимаемся", - добавил Рябков.

Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что стороны не имеют недостатка в контактах. "Министр иностранных дел и госсекретарь в постоянном контакте. <...> Руководители наших военных ведомств, руководители генеральных штабов, на рабочем уровне идет постоянный диалог, в том числе по региональным вопросам", - пояснил Рябков.

22 июня в Вене за закрытыми дверями состоялись российско-американские консультации по стратегической стабильности и контролю над вооружениями. Российскую делегацию возглавлял Сергей Рябков. Во главе американской был спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.