Рябков: США не ответили на предложение РФ об обмене заключенными гражданами двух стран

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Россия неоднократно предлагала США обменять заключенных лиц, для отбывания наказания в стране гражданства, но так и не получила ответа. Об этом заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Мы предлагали многократно американской стороне схемы, по которым мы встречно могли бы, используя механизм той же самой Конвенции [Совета Европы о передаче осужденных лиц от 1983 года], передать им, в США, для отбывания назначенных наказаний американских граждан, которые находятся в соответствующих учреждениях у нас. Отклика на эти предложения нет. Вновь призываю американскую сторону очень внимательно подойти к этому вопросу: он не только гуманитарный, не только медийно-резонансный, но это очень большой, очень крупный политический вопрос в наших отношениях", - сказал Рябков.

Он добавил, что правительство США должно пойти навстречу России как сторона, подписавшая конвенцию, а также с учетом острого негативного влияния этой проблемы на двусторонние отношения.

"Дела обстоят удручающим образом, эти дела требуют каждодневного внимания с точки зрения облегчения участи российских граждан, многие из которых оказались осужденными в США на умопомрачительные сроки", - отметил высокопоставленный дипломат. По его словам, осужденные в США россияне часто лишены надлежащей медицинской помощи, и решению этой проблемы в ряде случаев помогало только вмешательство загранучреждений и МИД РФ.

"Мы занимаемся [этой темой] и делаем, что можем на каждодневной основе, для того, чтобы облегчить их участь", - подчеркнул замглавы российского внешнеполитического ведомства. Он также указал, что Россия не нашла отклик у США даже в период пандемии коронавируса, когда здоровье и жизни заключенных граждан РФ находились под большой угрозой.