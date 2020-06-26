Рябков: России интересно предложение Трампа о проведении саммита G7 в расширенном формате

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Предложение президента США Дональда Трампа о проведении саммита Группы семи в расширенном формате с участием РФ, Австралии, Индии и Южной Кореи интересно Москве. Об этом заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Отношение [у РФ] заинтересованное. Мы, конечно, изучаем то, что было предложено президентом США," - сказал Рябков, отвечая на вопрос об инициативе Трампа.

При этом замглавы МИД РФ отметил, что в целом Россия считает, что формат G7 устарел и не отражает расстановку сил на международной арене. По словам высокопоставленного дипломата, Москва отдает приоритет взаимодействию в рамках Группы двадцати и БРИКС.

"Я считаю, что "cемерка" в том виде, в котором она была представлена с американской стороны, отражает несколько однобокий взгляд на проблемы хотя бы в силу того, что среди приглашенных в эту группу нет КНР", - резюмировал Рябков.

30 мая пресс-пул Белого дома сообщил, что Дональд Трамп переносит саммит G7 с конца июня на сентябрь и планирует пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию. Канада и Великобритания уже высказались против расширения G7 за счет включения России, а Южная Корея и Австралия, в свою очередь, приняли приглашение американского лидера.