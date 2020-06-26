В Орле объединили должности сити-менеджера и мэра

ТАСС, 26 июня. Должности главы администрации города (сити-менеджера) и мэра Орла объединили. Такое решение было принято в первом и втором (окончательном) чтениях в пятницу на 49-м заседании Орловского областного совета народных депутатов, сообщает пресс-служба правительства региона.

"В Орле объединят должности главы администрации и мэра города. Соответствующий законопроект был принят сегодня в двух чтениях в окончательной редакции в ходе 49-го заседания Орловского областного Совета народных депутатов", - говорится в сообщении.

Глава города и администрации будет избираться из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, городским советом народных депутатов. Мэр будет подотчетен населению и горсовету, уточнили в пресс-службе правительства региона. Такая же схема предусмотрена для других муниципальных образований Орловской области с численностью населения более 100 тыс. человек (пока в регионе это только Орел).

Сейчас в Орле два главы: назначенный по конкурсу сити-менеджер (глава администрации) Александр Муромский и избранный жителями как депутат, а затем назначенный спикером горсовета и мэром Василий Новиков.