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Рябков назвал Биллингсли оптимальным спарринг-партнером

Замглавы МИД РФ охарактеризовал спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями как "очень жесткого, очень энергичного, реагирующего на подачи предельно эффективно"

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли - оптимальный спарринг-партнер. Об этом заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

Как отметил высокопоставленный дипломат, состоявшиеся 22 июня в Вене консультации по стратегической стабильности стали первым его очным контактом с Биллингсли, хотя ранее он неоднократно разговаривал с американским визави по телефону. "Очень жесткий, очень энергичный, реагирующий на подачи предельно эффективно, имеющий сильнейшую команду, глубоко готовящийся к переговорам, - охарактеризовал американского коллегу Рябков. - При этом человек, который вообще не очень располагает к себе. Я думаю, что это оптимальный спарринг-партнер для дальнейшей работы".

22 июня в Вене за закрытыми дверями состоялись российско-американские консультации по стратегической стабильности и контролю над вооружениями. Российскую делегацию возглавил Рябков. Во главе американской был Биллингсли. Стороны также обсудили вопрос продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3).

Теги
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