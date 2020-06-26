Рябков заявил, что подход Байдена к продлению ДСНВ сложно оценить

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Подход Демократической партии США и кандидата в президенты Джо Байдена к продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) сложно оценить из-за отсутствия изложенных программных установок по данному вопросу и недостатка времени до истечения соглашения. Об этом заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Для более или менее осмысленного суждения о предпочтениях демократической команды во главе с бывшим вице-президентом Джо Байденом в этой сфере нам надо для начала хотя бы ознакомиться с программными установками на эту тему. Обычно в ходе предвыборных кампаний проходят определенные мероприятия, включая предвыборные съезды соответствующих партий, по итогам которых публикуются предвыборные платформы, где в зависимости от ситуации с той или иной степенью детализации излагаются взгляды на актуальные для США вопросы международной повестки дня. Вот хотя бы без такого первичного исходника очень сложно спекулятивно рассуждать на эту тему", - сказал он.

Рябков обратил внимание на то, что инаугурация следующего президента США состоится 20 января 2021 года, в то время как срок действия ДСНВ истекает 5 февраля. "Я слабо представляю, как можно за две недели продлить договор, особенно с учетом того, что в нашей внутрироссийской ситуации законодательно требуется прохождение длительных и трудоемких процедур проведения соответствующего законопроекта, который вначале должен быть сформирован исполнительной властью, затем внесен на рассмотрение Госдумы, где как минимум два комитета его рассматривают - комитет по международным делам и комитет по обороне и безопасности, затем пленарное заседание, голосование", - продолжил замглавы МИД РФ. В случае принятия закона он отправляется далее на одобрение в Совет Федерации, где опять комитеты, слушания, добавил он.

"Я помню, как проходила ратификация ДСНВ, сколько было вопросов, сколько нужно было ответить исполнительной власти на письма, обращения, депутатские запросы. Это серьезнейшие вещи. Нельзя это сделать в течение такого времени", - заключил высокопоставленный дипломат.

Ранее бывший вице-президент США Джозеф Байден в рамках предвыборной кампании пообещал добиваться продления ДСНВ в случае избрания на пост главы государства.

ДСНВ был подписан Россией и США в 2010 году. Он остается в силе до 5 февраля 2021 года, если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Документ может быть продлен не более чем на пять лет, то есть до 2026 года, по обоюдному согласию сторон. Москва призывает Вашингтон не затягивать решение вопроса о продлении договора и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения.