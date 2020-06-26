НОВО-ОГАРЕВО, 26 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал общей повесткой дня Москвы и Парижа проблему терроризма и разрушения системы контроля над вооружениями.

"Старые наши проблемы, с которыми мы должны вместе бороться, никуда не ушли, к сожалению. Это и терроризм, это неконтролируемая миграция, это изменения климата, это пандемии в широком смысле этого слова возможные, не только связанные с коронавирусными инфекциями, а с инфекциями вообще, это, к сожалению, разрушающаяся система контроля над вооружениями", - сказал российский лидер в ходе видеоконференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

По словам российского президента, все это является общей повесткой дня двух государств. "Я думаю, что мы сегодня обсудим все, что я сейчас перечислил, так или иначе, поговорим, конечно, о росте взрывного потенциала в горячих точках, поговорим, наверное, о проблемах Украины, Балкан, о ситуации в Сирии, Ливии", - добавил Путин, отметив, что ему известно о том, что эти темы также находятся в центре внимания его собеседника.

Российский лидер напомнил, что именно 26 июня - это день, когда 75 лет назад был подписан устав Организации Объединенных Наций. "Это должно напомнить, что объединение усилий в борьбе с общими проблемами, общими угрозами всегда актуально. Если мы хотим добиваться позитивных результатов, то мы должны свои усилия объединять", - подчеркнул Путин. Он добавил, что знает о настрое Макрона организовать совместную работу по этим направлениям и обещал поддержку этих предложений, выразив уверенность в том, что текущая видеоконференция также принесет пользу.