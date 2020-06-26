Путин заявил, что будет рад встрече с Макроном в России в конце лета

НОВО-ОГАРЕВО, 26 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подтвердил приглашение французскому лидеру Эмманюэлю Макрону посетить Россию с полноформатным визитом.

"Я хочу еще раз подтвердить свое приглашение президенту Франции, тебе, дорогой мой, посетить Россию с полноформатным визитом", - сказал Путин в ходе видеоконференции с Макроном.

Французский лидер поблагодарил российского коллегу за приглашение, которым "хотел бы воспользоваться". "Если позволит эпидемиологическая обстановка, в конце лета я хотел бы воспользоваться твоим предложением и приехать с официальным визитом в Россию", - сказал Макрон.

Президент Франции отметил, что собирался приехать в Россию по приглашению Владимира Путина на празднование Дня Победы, чтобы присутствовать на торжествах, но пандемия коронавируса этого не позволила.

Путин ответил, что будет рад этой встрече. "Буду рад тебя видеть, добро пожаловать", - пригласил Путин.