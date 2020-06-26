Путин заявил,что видеоконференции лидеров в чем-то эффективнее обычных встреч

НОВО-ОГАРЕВО, 26 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном отметил, что переговоры в таком режиме в чем-то даже эффективнее традиционных встреч.

"Сегодня мы сталкиваемся с новыми угрозами, одна из них - это коронавирусная инфекция, и мы из-за этого никак не можем провести наши очные встречи, но, мне кажется, мы уже научились работать в современном формате, в чем-то он даже является более эффективным, чем обычные наши встречи", - сказал Путин.

В ходе переговоров лидеры обращались друг к другу на "ты". "Я очень рад видеть тебя и слышать, Эмманюэль", - сказал президент РФ в начале беседы. "Я тоже очень рад тебя видеть таким образом", - ответил Макрон. "Как и договаривались, мы сегодня реализуем твое предложение провести нашу встречу в формате видеоконференции", - отметил Путин.