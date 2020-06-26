Партия роста выдвинула кандидата для участия в выборах главы Калужской области

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Региональное отделение Партии роста в Калужской области поддержало кандидатуру начальника управления по работе с персоналом транспортной компании "СТ-Групп" Елены Ефановой на предстоящих в 2020 году выборах губернатора. Об этом говорится на сайте партии.

"Региональное отделение Партии роста в Калужской области поддержало кандидатуру Елены Ефановой на предстоящих осенью 2020 года выборах губернатора. <...> Решение выдвинуть Елену Ефанову кандидатом от Партии роста было единогласным", - говорится в сообщении.

Ефанова окончила Калужский государственный университет (КГУ) им. К.Э. Циолковского. Сейчас работает начальником управления по работе с персоналом в транспортной компании "СТ-Групп", уточнили в пресс-службе партии. Параллельно она является автором тематических программ на калужском телеканале "Ника-ТВ".

Ранее региональное отделение "Единой России" в Калужской области поддержало кандидатуру врио главы региона Владислава Шапши на выборах. Решение было единогласным.

Выборы губернатора Калужской области пройдут 13 сентября 2020 года. В феврале в отставку ушел Анатолий Артамонов, возглавлявший регион почти 20 лет. Временно исполняющим обязанности главы области президент России Владимир Путин назначил мэра Обнинска Владислава Шапшу.