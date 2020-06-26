В СКФО на участки пришел каждый десятый участник голосования по поправкам к Конституции

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Голосование по поправкам к Конституции РФ продолжается во всех регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), предварительная явка по итогам первого дня составила 9,6% - это больше, чем в среднем по стране. В голосовании участвуют руководители регионов, туристы, приехавшие на отдых со всей страны, работники предприятий, деятели культуры и ветераны.

"В Северо-Кавказском федеральном округе 25 июня в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации приняли участие 562 533 человека. Таким образом, по СКФО явка составила 9,63%", - сообщили в пятницу в аппарате полномочного представителя президента РФ в СКФО. В Дагестане явка по итогам первого дня голосования составила 9,85%, в Ингушетии - 9,4%, в Кабардино-Балкарии - 11,2%, в Карачаево-Черкесии - 5,61%, в Северной Осетии - 9%, в Чечне - 15,3%, а в Ставропольском крае - 7,08%.

Важность поправок

В пятницу рано утром в голосовании принял участие губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Он отдал свой голос на участке № 56 города Ставрополя. "Конституция - это фундамент нашего государства, основа его развития, она определяет жизнь нашей страны, всех ее регионов на десятилетия вперед. Сегодня мы голосуем не просто за наше будущее, а за будущее наших детей", - прокомментировал Владимиров.

В Ингушетии на участке № 903 - в Доме культуры города Сунжи - в пятницу проголосовал руководитель региона Махмуд-Али Калиматов. "Я в этот дом культуры ходил с детства и до самой отправки в армию, здесь были музыкальные классы, хоровые, занимались спортом, а сегодня я здесь голосую. Сегодня для меня это трогательно и приятно", - сказал он журналистам. Глава Ингушетии отметил, что нынешнее голосование является шансом для россиян проявить гражданскую позицию и высказать свое мнение для определения вектора развития страны на десятилетия вперед. "Данное событие имеет большую значимость, как для нашей республики и в целом для страны. Это и защита суверенитета государства, его истории, поправки, касающиеся детей, здоровья, учебы, пенсионных выплат и их индексации в зависимости от инфляции", - подчеркнул руководитель субъекта.

Ветеран журналистики, войны и труда 88-летняя жительница Кайтагского района Дагестана Асият Магомедсаидова проголосовала за внесение поправок. Она отметила, что в силу состояния здоровья ей тяжело добираться до избирательного участка, поэтому она попросила о проведении данной процедуры на дому. Члены участковой избирательной комиссии села Маджалис, соблюдая все меры безопасности, 26 июня с утра прибыли к ветерану домой.

"Радует, что благодаря участливому отношению наших ответственных лиц я смогла отдать свой голос за столь важные поправки в конституцию. Я полностью поддерживаю внесение изменений, особенно в социальную часть", - подчеркнула ветеран.

Важность голосования отметил и директор республиканского Дома народного творчества, народный артист Северной Осетии Валерий Цариев. "В 68-ю статью вошел пункт о значении литературы, в которой говорится о том, что культура поддерживается и охраняется государством. Для нас, деятелей культуры и искусства, это особенно важный момент. Также в поправках говорится о гарантии России всем ее народам права на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития, для осетинского языка это особенно актуально", - приводит его слова пресс-служба Минкультуры Северной Осетии.

Голосование на курортах и предприятиях

Участки для голосования открываются на предприятиях для работников, а также для отдыхающих в городах-курортах. Например, в Пятигорске проголосовать смогут туристы, приехавшие со всей страны на лечение и отдых. "На сегодня в санаториях города находятся порядка 350 отдыхающих. В восьми санаториях организованы избирательные пункты, работают они так же, как и остальные избирательные участки, - с 8:00 до 20:00", - рассказали в пресс-службе администрации города.

В городе-курорте Железноводске для удобства местных жителей и отдыхающих с 15 июня по 1 июля открыты информационные пункты, где участники движения "Волонтеры Конституции" рассказывают жителям о поправках в главный документ страны.

В Дагестане работники кизлярского оборонного предприятия голосуют на рабочем месте. Участок для голосования организовали 26 июня на ОАО "Концерн КЭМЗ", сообщила пресс-служба администрации Кизляра. Всего в городе три крупных предприятия - это ОАО "Концерн КЭМЗ", АО "Кизлярагрокомплекс" и Кизлярский коньячный завод. "Сегодня из предприятий первыми по поправкам голосуют работники нашего электромеханического завода, для этого здесь на участке работают члены сразу двух комиссий", - отметила председатель ТИК Кизляра Анна Мкртычева.

Безопасно и под контролем

Процедура голосования проходит в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Соблюдение мер проверяют представили региональной власти, общественных организаций и наблюдатели. Так, председатель Общественной палаты Чеченской Республики и общественный наблюдатель Исмаил Денильханов побывал на участках для голосования в Грозном и убедился в том, что соблюдаются все меры предосторожности. "Побывал на нескольких участках, замечаний нет. Соблюдается масочный режим и социальная дистанция, на месте также есть средства для дезинфекции рук", - сказал Денильханов ТАСС.

Он добавил, что соблюдается норма голосования - 10-12 человек в течение одного часа. Кроме того, на каждом избирательном участке закреплены волонтеры, в Чечне всего задействованы 240 человек. "Они проводят разъяснение поправок, оказывают помощь на избирательных участках маломобильным гражданам и доносят информацию до тех, кто не смог прийти на участок из-за медицинских показаний. Также волонтеры попробуют себя в роли общественных наблюдателей", - рассказал ТАСС руководитель регионального оперативного штаба "Волонтеры Конституции" Магомед Азизов.

Председатель избиркома Ставрополья Евгений Демьянов принял участие в голосовании и убедился, что работа организована в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, согласованными ЦИК России. "Все участники голосования, члены комиссий, наблюдатели обеспечены средствами индивидуальной защиты, проходят температурный контроль и дезинфекцию рук", - сообщили в избиркоме края.

В избирательную комиссию Ставропольского края на телефон горячей линии поступило 155 звонков, которые в основном связаны с организацией голосования. Жалобы на горячую линию не поступали. "Голосование на Ставрополье проходит спокойно. Все сейф-пакеты с бюллетенями опечатаны и хранятся под охраной сотрудников полиции до 1 июля 20:00, в ночь подсчета голосов они будут учтены вместе с бюллетенями, хранящимися в стационарных ящиках", - отметил Демьянов.

В Карачаево-Черкесии на участках присутствуют около 1,8 тыс. наблюдателей. "И мы, члены Общественной палаты, делегированы, за каждым закреплено определенное количество участков, где мы следим за процессом голосования, соблюдением законодательства и мер предосторожности в связи с пандемией. На данный момент все спокойно", - сказал ТАСС член Общественной палаты КЧР Ханафий Хасанов.

О голосовании

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже он подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совет Федерации принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.