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Голосование по поправкам в конституцию

Второй день голосования по поправкам к конституции в Москве прошел без нарушений

С начала проведения дистанционного электронного голосования не было зафиксировано ни атак на сайт онлайн-голосования, ни сбоев в работе системы

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Второй день голосования по поправкам к Конституции РФ в столице прошел без нарушений. Об этом сообщил ТАСС зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"Никаких происшествий, стоящих внимания, не происходит. Голосование в Москве проходит штатно, в спокойной рабочей обстановке", - сказал Реут.

Как уточнил ТАСС начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко, с начала проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) не было зафиксировано ни атак на сайт онлайн-голосования, ни сбоев в работе системы ДЭГ.

Теги
РоссияГолосование по поправкам в конституцию
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