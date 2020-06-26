Второй день голосования по поправкам к конституции в Москве прошел без нарушений

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Второй день голосования по поправкам к Конституции РФ в столице прошел без нарушений. Об этом сообщил ТАСС зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"Никаких происшествий, стоящих внимания, не происходит. Голосование в Москве проходит штатно, в спокойной рабочей обстановке", - сказал Реут.

Как уточнил ТАСС начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко, с начала проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) не было зафиксировано ни атак на сайт онлайн-голосования, ни сбоев в работе системы ДЭГ.