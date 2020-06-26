Избирком Петербурга проверит участок, где предлагали проголосовать вместо родственников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Избирательная комиссия Петербурга проводит проверку инцидента, произошедшего на участке для голосования о поправках к конституции в Выборгском районе, где журналистке предложили проголосовать не только за себя, но и за своих родителей. Об этом в эфире "Телеканала Санкт-Петербург" сообщил заместитель начальника Управления организации и правового обеспечения избирательного процесса Григорий Марголин.

"Я хочу рассказать об истории, которая произошла на участке №398 в Выборгском районе. Журналист Анна Невская пришла на этот участок и там ей предложили, после того, как она сама проголосовала, проголосовать за ее родителей. Немедленно была организована очень тщательная проверка этой ситуации", - сказал Марголин.

Он пояснил, что предложение поступило со стороны председателя участковой комисиии, которая затем назвала это неудачной шуткой.

"Всероссийское голосование - это не шутка. Санкт-Петербургская избирательная комиссия считает это недопустимым. Любые попытки как-то даже в шутку предложить человеку нарушить закон, даже сделать вид, что ты собираешься нарушить закон, недопустимы. ТИКу (территориальная избирательная комиссия - прим. ТАСС) №22 дано поручение завтра поставить вопрос о профессиональной состоятельности председателя данной участковой комиссии. Что там произойдет, мы расскажем завтра", - отметил Марголин.

По его словам, в целом второй день голосования прошел в Петербурге спокойно. На сайте ЦИК сообщается, что в Санкт-Петербурге 25 июня всего проголосовали 349 509 человек.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня.