Памфилова проголосовала по поправкам к конституции

Глава ЦИК приехала на участок в медицинской маске. Согласно установленному ЦИК порядку, перед входом у Памфиловой замерили температуру. При регистрации она напомнила членам избиркома, что участники голосования должны предъявлять паспорт с соблюдением дистанции и снимать при этом маску.

"Проголосовала. Это все я знаю наизусть", - сказала журналистам Памфилова, имея в виду меры санитарной безопасности, введенные на участках.

"Конечно, я очень заинтересована в том, чтобы все было организовано так, как следует. Чтобы и мои коллеги по комиссиям тоже были защищены, и чтобы у наблюдателей все было так, как надо. Чтобы люди приходили и их встречали так, как надо встречать граждан, которые имеют свою гражданскую позицию, не считают, что они тратят на это время", - заявила Памфилова журналистам после голосования, признав, что испытывает волнение по поводу того, "все ли сделано [хорошо при подготовке к голосованию]".

Памфилова не стала приводить данные по явке, отметив, что главное - "чтобы это был естественный процесс". "Они (избиратели - прим. ТАСС) должны идти в соответствии со своей волей, это должно быть совершенно свободное волеизъявление. Но, конечно, мы многое сделали, чтобы людей проинформировать, чтобы у них были желание и мотивация прийти и выразить свою волю", - продолжила глава ЦИК.

"Как вы видите по первому дню - явка достойная. Будем надеяться, что у нас в стране много активных, думающих, сопереживающих людей", - сказала она.

Отвечая на вопросы журналистов, Памфилова напомнила, что на голосовании работает больше наблюдателей, чем в ходе президентских кампаний, так как предложено много форм волеизъявления. "Могут быть какие-то сбои. Понятно, что страна огромная, люди разные, - допустила Памфилова. - Но это не повод цепляться за все, за мелочи". Она также заверила, что ЦИК будет оперативно реагировать на сообщениях о возможных нарушениях. "Сутки назад в ЦИК не поступило ни одной жалобы из 900 обращений", - добавила она.

О голосовании

Общероссийское голосование по поправке к Конституции РФ стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это сделано в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.