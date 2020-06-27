Главы Тувы и Алтайского края приняли участие в голосовании по поправкам к конституции

"Я как гражданин выразил свою позицию. Мне важен такой основной закон, в котором четко видно будущее страны с конкретными социальными гарантиями, где есть важные пункты о том, какой должна быть власть", - процитировали ТАСС в пресс-службе правительства слова Кара-оола.

ТАСС, 27 июня. Глава Тувы Шолбан Кара-оол и губернатор Алтайского края Виктор Томенко в субботу приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах региональных правительств.

Глава Тувы голосовал на участке №86 в поселке Каа-Хем - ему, как и всем участникам голосования, измерили температуру, продезинфицировали руки и выдали индивидуальный пакет с маской, перчатками и ручкой. Вместе с главой на участок пришли его супруга Лариса и сын Валерий, который впервые принял участие в голосовании. По словам молодого человека, он размышлял, анализировал и пришел на участок с четким осознанием того, за что голосует. Глава региона отметил, что поправки в конституцию усиливают социальные гарантии.

"Это ежегодная индексация пенсии, минимальный размер заработной платы не ниже МРОТ, бесплатная и качественная медицина, поддержка детей, семьи, семейных ценностей. По сути, эти поправки, россияне почувствовали во время коронавируса. Когда каждая семья получила президентские выплаты на каждого ребенка от 3 до 16 лет", - подчеркнул Кара-оол.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко вместе с супругой также принял участие в голосовании - как сообщалось ранее, глава региона находится на самоизоляции, и члены участковой избирательной комиссии по обращению губернатора приехали к нему домой. Голосование состоялось с соблюдением всех необходимых санитарных норм. Ранее в обращении к жителям края Томенко заявил, что голосование - событие, "которое на многие годы определит будущее страны. Каким оно будет, зависит от нашей сознательности, гражданской ответственности и неравнодушия". Томенко призвал всех избирателей региона принять участие в голосовании.

Общероссийское голосование стартовало в четверг, 25 июня, на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.