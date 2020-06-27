Около 25 тыс. IT-экспертов проверили надежность системы онлайн-голосования в России

"Система электронного голосования работает без сбоев. Убедиться в ее надежности смогли уже 25 тыс. IT-экспертов и специалистов по блокчейн, которые подключались к отслеживанию хода голосования в режиме онлайн", - сказали в штабе.

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Надежность системы дистанционного электронного голосования по поправкам к Конституции РФ проверили 25 тыс. IT-специалистов. Об этом сообщили ТАСС в субботу в Общественном штабе по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве.

Там добавили, что за все время работы участков от Роспотребнадзора не было получено ни одного замечания, касающегося соблюдения санитарных требований. Рекомендации ведомства выполняются в полном объеме: не допускается скопление людей, контролируется ношение масок и соблюдение социальной дистанции. На входе посетителям измеряют температуру, а при необходимости выдают одноразовые перчатки, маски и санитайзеры. Каждую ночь помещения для голосования дезинфицируют.

"Самые активные граждане уже выразили свою гражданскую позицию в первые два дня голосования. Сейчас людей на участках станет меньше. Кроме того, впереди два выходных, и многие москвичи уедут за город. Если вы собираетесь голосовать на участке, то в ближайшие пару дней - самое удобное и комфортное время <...> По состоянию на 11:00, явка на электронном голосовании в Москве составила 70,86%. Всего проголосовало 733 923 человека", - сообщил официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов.

О наблюдателях

"Голосование по поправкам в Конституцию контролируют и на международном уровне. На московских участках и в общественном штабе находятся наблюдатели из стран Европы, Ближнего Востока и Африки. Вчера в ходе видеоконференции они обсудили вопросы санитарной безопасности и прозрачности голосования. Иностранные эксперты высоко оценили организацию голосования и обратили внимание, что в нем участвует огромное число молодых волонтеров и наблюдателей", - сказали в штабе.

Также за ходом голосования продолжают следить наблюдатели. На сегодняшний день их число превысило 21,6 тыс. человек. Больше всего наблюдателей, свыше 10 тыс. человек, представляют различные независимые общественные организации. Чуть меньше выдвинули все парламентские партии; 856 наблюдателей - это активные граждане и добровольцы; еще 117 человек - гражданские наблюдатели из Общественной палаты Российской Федерации.

"Чтобы присоединиться к рядам наблюдателей и проявить гражданскую ответственность могли как больше людей, набор и обучение наблюдателей были продлены. Вчера последние желающие завершили обучение. Сегодня они уже вышли на рабочие места. После анализа ситуации за два прошедших дня был составлен график дежурств, чтобы обеспечить полноценное и равномерное присутствие наблюдателей на всех участках", - сообщили в штабе.

Электронный штаб принял уже почти 14,5 тыс. звонков от граждан. Большая часть обращений связана с техническими сложностями при электронном голосовании. Операторы разъясняют пользователям особенности онлайн-голосования, оказывают техническую поддержку.

"Чтобы задать вопрос или оставить замечание по вопросам электронного голосования, необходимо обратиться по телефону кол-центра электронного штаба 8 (800) 222-55-52. Также жители могут сообщить о нарушениях в ходе очного голосования. В этом случае необходимо обратиться к наблюдателю или любому сотруднику участковой комиссии. Они проверят вашу информацию и, при необходимости, передадут ее в Общественный штаб для разбора видеозаписи и выезда мобильной группы", - сообщили в штабе.

Там добавили, что третий день голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации начался без сбоев. В 8:00 открылись все участки, продолжается электронное и надомное голосование. Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве также работает без перерыва. Операторы видеоцентра следят за трансляцией с камер, расположенных на участках. Наблюдатели контролируют ход электронного голосования через общероссийский сайт голосования 2020og.ru.