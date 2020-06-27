Около 20% жителей Дагестана проголосовали по поправкам к конституции

МАХАЧКАЛА, 27 июня. /ТАСС/. Порядка 20% дагестанцев приняли участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ по итогам двух дней, сообщил в субботу председатель избиркома Дагестана Магомед Дибиров во время прямого включения с ЦИК.

"С 25 июня все участки открылись с 8 часов утра, идет процесс голосования. По результатам двух дней у нас проголосовало порядка 20% дагестанцев. С одной стороны, это нас удовлетворяет, потому что мы видим активность, с другой стороны, мы понимаем, что реализовали предписания Роспотребнадзора и не создали очередей и большого скопления людей, обеспечив санитарную безопасность наших жителей", - сказал он.

Общероссийское голосование стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.