В ЦИК поступило 105 обращений по возможному принуждению к голосованию

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что в комиссию поступило 105 обращений от граждан по поводу возможного принуждения к голосованию по закону о поправке к конституции.

"По состоянию на сегодня к нам поступило 105 обращений по возможному принуждению и использованию административного ресурса на голосовании по конституции", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК в субботу.

По ее словам, 29 таких обращений пришло из Москвы. "В Санкт-Петербурге у нас существенно повысилось количество обращений. У нас их 35, а было 29. За сутки это довольно много", - отметила глава ЦИК.

Она отметила, что после обработки 105 обращений выяснилось, что "на самом деле заслуживают внимания только 75". "Остальные из серии "один блогер сочинил, а другие перепостили". Эти 75 обращений содержат конкретные указания на работодателей, допустивших указанные нарушения, по мнению заявителей", - подчеркнула Памфилова, добавив, что в Москве заслуживают внимания 20 обращений, а в Петербурге - 29.

О голосовании

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".