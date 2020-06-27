Половина проголосовавших в Амурской области отдали свои голоса на придомовых территориях

ТАСС, 27 июня. Половина жителей Амурской области, проголосовавших за три дня по поправкам к конституции РФ, воспользовались возможностью реализовать свое избирательное право на придомовых территориях. Об этом сообщила в субботу в ходе прямого включения/телемоста в информационном центре Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ председатель избирательной комиссии Амурской области Елена Воробьева.

Согласно данным, размещенным на сайте ЦИК, по состоянию на 26 июня в Амурской области проголосовали 89 071 человек. В регионе 25 июня открылись все 760 избирательных участков, в том числе 22 временных, в списки участников голосования внесены более 615 тыс. человек.

"С 25 июня реализован новый для нас механизм - голосование на придомовых территориях, на территориях общего пользования. Как показывает статистика трех дней проведения голосования, почти 50% тех, кто пришел проголосовать, воспользовались этой возможностью. Это действительно и безопасно, и удобно", - сказала Воробьева.

Она также добавила, что жителями региона подано 28 тыс. заявлений о голосовании на дому - это организовано в первую очередь для тех, кто соблюдает режим самоизоляции.

Досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местностях в Приамурье началось с 17 июня. Речь идет о родовых общинах, погранзаставах, старательских артелях, метеопостах, до избирателей, проживающих в таких местах, члены участковых комиссий добираются на вертолетах, вездеходах, гусеничным транспортом. "Всего у нас в графике запланировано посещение 108 таких мест, на сегодня голосование проведено уже на 73 таких территориях, и оно еще будет продолжаться. У нас ни один участник голосования, проживающий в труднодоступных, отдаленных местностях, не останется без возможности проголосовать", - отметила Воробьева.

Общероссийское голосование стартовало в четверг, 25 июня, на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования. Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), предусмотрено голосование вне помещения (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".