Главы Ленинградской и Архангельской областей приняли участие в голосовании по поправкам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Глава Ленинградской области Александр Дрозденко и врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ. Об этом в воскресенье сообщили пресс-службы региональных правительств.

"Как говорят в наше время, идем на поправки. Во множественном числе - идем на поправки", - пошутил Дрозденко после голосования.

Губернатор Ленинградской области проголосовал на избирательном участке в деревне Лупполово (Всеволожский район Ленинградской области).

Цыбульский с помощью сервиса "Мобильный избиратель" местом голосования выбрал Дом молодежи Архангельской области.

По его мнению, одной из важнейших является поправка, регламентирующая запрет чиновникам иметь двойное гражданство и счета за рубежом. "Люди, замещающие ключевые государственные посты и принимающие решения в системе государственного управления, не могут иметь иностранного гражданства и счетов за рубежом. В то же время граждане страны должны быть уверены, что эти решения принимаются исходя из интересов государства и его населения, а не с учетом персональных рисков", - цитирует его слова пресс-служба местного правительства.

Общероссийское голосование стартовало в четверг, 25 июня, на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.