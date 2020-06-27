В Петербурге и Ленобласти по поправкам проголосовали почти 1 млн человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Явка на общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ в Петербурге и Ленинградской области на 26 июня составила 984,4 тыс. человек, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Согласно им, в Петербурге проголосовали 762,8 тыс. человек, в области - 222,3 тыс. человек.

Принял участие в голосовании и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он проголосовал на избирательном участке в деревне Лупполово (Всеволожский район). "Вносимые поправки направлены на социальные гарантии, такие как минимальный размер оплаты труда, который не может быть ниже прожиточного минимума, обязательная индексация пенсий и многие другие. Подготовка к голосованию навела меня на мысль принять закон о социальных гарантиях в Ленинградской области, который также обеспечит наших жителей гарантированным местом ребенка в детском саду, обучением в одну смену в школе, горячим питанием детей из многодетных или малообеспеченных семей", - приводит его слова пресс-служба местного правительства.

Общероссийское голосование стартовало в четверг, 25 июня, на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.