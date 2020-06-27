Эксперт: США понимают, что не смогут подключить Китай к переговорам по СНВ

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Вашингтон понимает бесперспективность привлечения Пекина в переговоры по стратегическим наступательным вооружениям. Такое мнение выразил в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин.

"Я думаю, что американцы сами прекрасно понимают, что ничего из этого не получится. Вопрос идет скорее о том, чтобы возложить на Китай политическую ответственность за все произошедшее, потому что заявления Китая в ответ на это становятся все более жесткими, собственно говоря, они отрезают сами по себе какой-то путь к приходу Китая за стол переговоров", - отметил он.

Кашин назвал предпринимаемые спецпредставителем президента США по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли действия, подразумевая фотографию с выставленными на столах в переговорной флагов КНР в день российско-американских консультаций по стратегической стабильности в Вене, нелепыми. "Дальше можно только ставить театральную постановку перед переговорами под названием "Си Цзиньпин - угроза миру", но все это совершенно не направлено на то, чтобы привести Китай за стол переговоров. Это направлено только на одно - показать всем, что, хотя решения о демонтаже системы контроля над вооружениями принимают США, ответственным за это надо назначить Китай, только и всего", - подчеркнул эксперт.

Перспективы многостороннего формата

Комментируя возможность обсуждения стратегических наступательных вооружений в более широком составе, который бы мог включить в себя всех официальных обладателей ядерного оружия, Кашин отметил, что в этом есть определенные сложности. Он обратил внимание на то, что в то время, как Китай и Россия не являются военными союзниками, США, Великобритания и Франция имеют конкретное соглашение о взаимодействии в сфере нацеливания ядерного оружия. Эта договоренность предполагает обмен данными о нацеливании и координацию действий.

"Таким образом, Россия имеет все основания рассматривать, особенно британские ядерные силы, как расширение американских. Поскольку после всех достигнутых сокращений они вместе взятые уже образуют довольно существенную величину, то гораздо больше оснований привести на эти переговоры Великобританию и Францию, чем Китай, который в общем-то, с международно-правовой точки зрения, сам по себе и ни в каких союзах не участвует", - пояснил аналитик.

Позиция Пекина

Рассуждая о том, насколько привлекателен такой формат для Китая, Кашин напомнил, что народная республика уже довольно давно активно занимается модернизацией своих сил и совершила рывок в развитии ядерного оружия. "Скажем так, нельзя полностью этого исключать, но для этого должны появиться какие-то совершенно новые, не обсуждаемые сейчас варианты договоренностей. Я не думаю, что Китай подпишет какое-либо соглашение, которое будет давать ему меньший лимит на стратегические вооружения, чем России и Соединенным Штатам. То есть он не подпишет соглашение, которое ставит их в неравное положение", - продолжил он.

Аналитик предположил два возможных варианта развития. Первый предполагает наращивание ядерных арсеналов до уровня России и США, что, по его словам, вряд ли приемлемо для Москвы и Вашингтона. Второй предусматривает сокращение российских и американских арсеналов, что еще менее реалистично. "Как ни крути, Китай ни при каких условиях не согласится на ситуацию, при которой у него будет меньше единиц вооружений, чем у остальных", - заключил эксперт.