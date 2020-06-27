"Справедливая Россия" выдвинула Альмира Михеева кандидатом на пост президента Татарстана

КАЗАНЬ, 27 июня. /ТАСС/. Региональное отделение партии "Справедливая Россия" в Татарстане выдвинуло председателя Совета реготделения Альмира Михеева кандидатом на должность президента республики на предстоящих выборах. Об этом в субботу ТАСС сообщил член Совета регионального отделения партии Эрик Куралов.

"Михеев Альмир Александрович выдвинут кандидатом на должность президента Республики Татарстан. 36 [голосов] - за, ноль - против", - сказал он.

27 июня татарстанское региональное отделение "Единой России" выдвинуло кандидатуру действующего президента Татарстана Рустама Минниханова на выборы главы республики. Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) выдвинула кандидатом на пост президента Татарстана координатора реготделения партии Владимира Сурчилова. Татарстанское региональное отделение КПРФ решило не выдвигать своего кандидата.

Госсовет республики постановил назначить выборы президента Татарстана на 13 сентября 2020 года.