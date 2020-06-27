Секретарь Партии за справедливость подал документы на выборы главы Смоленской области

ТАСС, 27 июня. Избирательная комиссия Смоленской области приняла от Виталия Клюкина, которого поддержала Партия за справедливость, документы для выдвижения на должность губернатора региона, выборы которого пройдут в сентябре 2020 года. Об этом сообщает в субботу региональный избирком.

"Избирательная комиссия Смоленской области приняла документы для выдвижения кандидата на должность губернатора Смоленской области, выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение всероссийской политической партии "Партия за справедливость" в Смоленской области, Клюкина Виталия Евгеньевича", - говорится в сообщении.

Клюкин является секретарем регионального отделения партии. Он стал вторым, подавшим документы, уточнили ТАСС в региональном избиркоме.

Ранее документы для участия в выборах губернатора в смоленскую Избирательную комиссию подал действующий глава области Алексей Островский. Период выдвижения завершится 5 июля, уточнили в смоленском избиркоме. Законом не предусмотрено, что документы могут подавать самовыдвиженцы, только избирательные объединения.

Выборы губернатора Смоленской области пройдут 13 сентября 2020 года, так как истекают полномочия Островского, избранного на должность в 2015 году.