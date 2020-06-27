Чувашское республиканское отделение КПРФ выдвинуло кандидата на выборы главы республики

ТАСС, 27 июня. Делегаты конференции Чувашского республиканского отделения КПРФ в субботу выдвинули кандидатуру заместителя председателя комитета Государственного Совета республики по социальной политике и национальным вопросам Александра Андреева для участия в выборах главы региона. Об этом говорится в сообщении, распространенном региональным отделением партии.

"65-я конференция Чувашского республиканского отделения политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" решила выдвинуть кандидатом на должность главы Чувашской Республики Андреева Александра Михайловича, 1978 года рождения, уроженца города Чебоксары, заместителя председателя комитета Государственного Совета Чувашской Республики по социальной политике и национальным вопросам", - отмечается в сообщении.

Кандидатуру Андреева внес делегат от Аликовской районной партийной организации, первый секретарь Аликовского районного комитета КПРФ Владимир Анисимов. Все 65 делегатов проголосовали за кандидатуру Андреева. Участники конференции поздравили кандидата и пожелали ему победы. Андреев поблагодарил однопартийцев за оказанное ему высокое доверие и заверил, что не подведет.

Врио главы республики Олег Николаев первым подал документы на регистрацию в качестве кандидата в Центральную избирательную комиссию Чувашии 24 июня. Он, являясь членом партии "Справедливая Россия", принял решение участвовать в выборах как самовыдвиженец. В этот же день ЦИК Чувашии приняла документы от второго кандидата на пост главы региона Юрия Шакеева, который также намерен участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца. 25 июня подал документы на выдвижение в качестве кандидата на должность главы Чувашии Сергей Матвеев, выдвинутый конференцией Чувашского регионального отделения политической партии "Патриоты России". Кандидат от Чувашского регионального отделения партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" Николай Степанов подал документы на выборы главы республики 26 июня.

Государственный совет Чувашии принял решение о назначении выборов главы республики на 13 сентября 2020 года, в единый день голосования. Глава республики избирается сроком на пять лет.