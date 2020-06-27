В Коми отделение КПРФ выдвинуло своего лидера Олега Михайлова на пост главы региона

СЫКТЫВКАР, 27 июня. /ТАСС/. В Коми республиканское отделение КПРФ выдвинуло своего лидера, депутата Госсовета региона Олега Михайлова кандидатом на участие в досрочных выборах главы республики, которые состоятся в единый день голосования 13 сентября 2020 года. Таковы результаты прошедшей в субботу региональной конференции, рассказал ТАСС Михайлов.

"По итогам прошедшей сегодня региональной конференции республиканского отделения КПРФ были выдвинуты кандидаты на участие в предстоящих выборах депутатов Госсовета республики по партийному списку и одномандатным округам, а также кандидат на участие в выборах главы республики - я, Михайлов Олег Алексеевич. Других кандидатур на участие в выборах главы Коми не было", - рассказал ТАСС Михайлов.

О своем решении участвовать в выборах Михайлов объявил еще в начале апреля.

Михайлов стал пятым претендентом на пост главы Коми. Ранее документы в региональный избирком подали самовыдвиженец, врио главы республики Владимир Уйба, представитель Коммунистической партии социальной справедливости Сергей Пономарев, кандидат от ЛДПР, предприниматель и депутат Совета Усинска Андрей Никитин, а также Виктор Бетехтин от отделения партии "Зеленая альтернатива" в Коми.

Всем кандидатам предстоит пройти 10-процентный муниципальный фильтр - собрать 180 подписей муниципальных депутатов в 15 из 20 муниципалитетах республики, в том числе 40 подписей депутатов советов районов и городских округов, а самовыдвиженцам нужно дополнительно получить еще 1% от числа зарегистрированных в регионе избирателей, это 6,614 тыс. подписей. Кандидатам предстоит также открыть избирательный фонд, сформировать средства на избирательном счете, его максимальный предел - 50 млн рублей. Прием документов на регистрацию кандидатов начнется 19 июля.

Досрочные выборы главы Коми проводятся в связи с тем, что бывший руководитель республики Сергей Гапликов 2 апреля подал в отставку, президент России Владимир Путин ее принял, назначив врио главы республики Владимира Уйбу, который занимал пост замглавы Минздрава РФ, а до этого возглавлял Федеральное медико-биологическое агентство России. 17 апреля Уйба заявил, что намерен участвовать в выборах руководителя региона в сентябре этого года. Госсовет Коми 29 апреля принял изменения в региональный закон о выборах и референдумах, разрешив выдвигаться на выборы главы республики самовыдвиженцам. До этого момента такое право имели только представители политических партий.